DF-profil genopstiller: Alex Ahrendtsen har genfundet lysten til politik

Alex Ahrendtsen vendte dog tilbage til Christiansborg i efteråret 2020, men havde svært ved at finde arbejdsglæden. I foråret 2021 stod han frem i medierne og fortalte, at han efter moden overvejelse havde besluttet at leve et mere normalt liv udenfor rampelyset efter næste folketingsvalg.



- Jeg kunne godt tænke mig at have et arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at være i medierne for, at folk synes, at jeg laver noget, sagde Alex Ahrendtsen den 19. maj i et interview med TV 2/Fyn.



Nu er han klar til en ny tørn. Lidenskaben og lysten til at gøre en forskel er tilbage i den gamle værdikriger.

- Jeg har dog også lært noget de senere år; at jeg skal passe lidt mere på mig selv. Men jeg er fuldstændig rask og har genfundet glæden ved politik.



Lokalformanden: - Vi finder en kreds

Alex Ahrendtsen var ved valget i 2019 opstillet som spidskandidat i Odense Syd-kredsen, men den kreds er allerede optaget af Jeanne Nielsen, som blev opstillet sidste år.

- Men det bliver ikke noget problem. Der er tre kredse i Odense, og Øst-kredsen er ledig. Om det lige bliver den, ved jeg ikke endnu, men det vil jeg drøfte med de andre kandidater, siger DF's lokalformand i Odense, Jan Grau, som har svært ved at få armene ned over, at Alex Ahrendtsen nu er tilbage i kampen om DF-vælgerne på Fyn.