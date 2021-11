DF-profil om Thulesen Dahls formandspost: - Det kan være, vi skal til at kigge på andre personer

På Fyn ser det værst ud for partiet i Odense, Langeland og Nyborg - for her har DF mistet alle af sine mandater og er dermed sat uden for indflydelse i kommunalbestyrelserne.

Og netop i Nyborg, hvor man er gået fra to mandater til nul, mødte TV 2 Fyns udsendte reporter også en skuffet Anne Marie Palm fra Dansk Folkeparti. Hun smider ansvaret for det katastrofale valg hen til partitoppen og mener, at vælgernes dom er en reaktion på Dansk Folkepartis landspolitiske situation.

- Spørgsmålet er, om det ikke er partitoppen inde på Christiansborg, som ikke fører den rigtige politik. Vi har som sådan ikke ændret vores mærkesager ude lokalt, så spørgsmålet er, om det er en lussing til vores partitop. Selvfølgelig er det også en lussing til os, for vi er ikke kommet ind, men jeg synes, det er meget ærgerligt.



Tirsdag aften udtalte Dansk Folkepartis formand, Kristian Thuesen Dahl, at formandsposten var til diskussion ovenpå valgresultatet. Ovenpå valgresultatet lægger Anne Marie Palm heller ikke skjul på, at det kunne være på høje tid at undersøge andre muligheder.



- Kristian er en dygtig politiker, jeg har ikke noget at sætte på det punkt. Jeg tænker, det kan da godt være, at vi skal til at kigge på andre personer, der kunne være interessante. Kristian har gjort det fordelagtigt. Nogle gange bliver man måske lidt metal-træt, det gør vi allesammen, afslutter Anne Maria Palm med et smil på læben.