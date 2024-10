DF-profil peger på skår i glæden ved uddannelsesreform

Det er en tidsel i et ellers fint bed, at regeringen vil afskaffe 10. klasse, mener Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen.

- Vi er bekymrede for afskaffelsen af 10. klasse. Men vi noterer os også de rigtigt positive ting. For eksempel at man nu hæver adgangskravet til gymnasiet markant, siger han.

DF har selv i årevis argumenteret for at hæve adgangskravet til 7.

- Samtidig foreslår regeringen at oprette en mere erhvervsrettet gymnasieuddannelse, epx, som vil samle alle de unge op, som ikke ved, hvad de skal, og har lidt svært ved at tage valget om at starte på en erhvervsuddannelse. Så er det positivt, siger Alex Ahrendtsen.