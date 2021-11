Dialogmøde for ambulancereddere: - Lige nu har vi brug for, at der kommer nogen og hjælper os

Vi har brug for hjælp

Ifølge Flemming Sejlund kommer den høje belastning hos ambulancefolket, fordi de skal køre for mange ture.

For at løse problemet mener han, at man kan kigge på de såkaldte C og D-kørsler, de ikke-akutte ture. Her der blevet lagt nogle servicemål, ambulancerådet skal leve op til, og det er ikke realistisk, sådan som situationen er lige nu, mener Flemming Sejlund:

- Redderne har ikke tid til at puste ud, og på sigt kan det have konsekvenser for den enkelte redder.