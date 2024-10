Din elcykel kan være ulovlig - se reglerne her

De er efterhånden svære at overse i gadebilledet, de motordrevne cykler med knallertlignende dæk.

Men mange af de såkaldte fatbikes eller speed pedelecs er slet ikke lovlige, og ikke alle ved det, når de anskaffer sig en af de hurtige cykler.

Fyns Politi er opmærksomme på den nye type elcykel, og har skrevet "en del sager på dem", oplyser kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Mads Boel.

- Reglerne for elcykler af denne slags kan være svære for borgerne at finde ud af. For man kan købe de såkaldte speed pedelecs lovligt, men det kræver, at de har den rette typegodkendelse, hvilket mange måske overser, siger han.

Er din fatbike lovlig, er den typegodkendt L1e-B, der betyder, at den er godkendt til brug i trafikken.

Derudover følger en række andre regler, der er afhængig af, hvilken slags elcykel du kører på.