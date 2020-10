Dinner Days hiver fynboerne ud at spise: 10 ud af 17 restauranter har udsolgt

Fredag begyndte den ti dage lange restaurantfestival Dinner Days.

Alt er dog ikke, som det plejer. Alle og alt sprittes af uafbrudt, afstanden skal holdes, og når man rejser sig, skal mundbindet på.

Oveni er lukketiden klokken 22. Alligevel har der været godt salg i billetterne. På fyn er 5.700 billetter solgt, og 10 af de 16 tilmeldte restauranter i Odense melder alt udsolgt.

- Det er rigtig dejligt, siger Kasper Pelle Christensen, der er souschef på Restaurant Nordatlanten, da TV 2 Fyn møder ham fredag aften.

Aflyste bryllupper

Men coronakrisen fornægter sig ikke.

- Normalt har vi godt gang i butikken i weekenderne, og det har vi også i dag. Ikke helt så meget, som vi havde håbet på, men det er jo, som det er med de her restriktioner, som vi tænker, er lidt skyld i det, siger han.

De seneste to ugers restriktioner har blandt andet betydet, at folk har aflyst bryllupper og selskaber, der skulle have været afholdt på restauranten. Samtidig har man leveret lidt mere mad ud af huset.

- Det er jo forståeligt, at folk vælger at blive hjemme. Det er, som det er - at man lige passer lidt på nu her, siger Kasper Pelle Christensen.

Siden de nye restriktioner blev indført for to uger siden, er antallet af kunder faldet til cirka halvt niveau, fortæller souschefen.

Tomme restauranter

Også Luciano Foschi, der er direktør og partner på Restaurant Fynboen, fortæller, at restriktionerne gør livet svært for restauranterne.

- Det er lidt bittersødt at kunne mærke, hvor populær Dinner Days er, fordi folk har booket billetterne, inden restriktionerne kom. Vi ved, at når vi kommer ud på den anden side af efterårsferien og Dinner Days er ovre, så kan vi igen imødese halvtomme restauranter, siger han.

Dinner days fortsætter indtil 18. Oktober.