Direktør har mistet alt efter hackerangreb: - Han kørte rundt med min mus

Kort efter hackerangrebet skrev IT-hotellet på sin hjemmeside, at angrebet var langt mere omfattende end først antaget, og at det ikke var til at inddæmme.

En situation, som får direktør Thomas Vandsted Nielsen til at blive ked af det, da han fortæller det til TV 2 Fyn.

- Jeg sad og boksede med en hacker midt om natten for at få ham smidt ud. Forestil dig én, der sidder og kører rundt med din mus på skærmen, og de har skiftet dit password. Det var det, jeg sad og så på. Jeg kæmpede for at få ham ud og forsøgte at lukke det software ned, som han sad og kørte ind på serveren.

- Jeg troede, at det kunne lykkes, da han pludselig var væk. Så jeg gik faktisk i seng om natten, og så pludselig bragede 50 servere ned, og hackerne havde så krypteret dem. Da det andet angreb kom, så var jeg bare nødt til at trække stikket på serverne.

Ville passe på kundernes data

Netop at lukke serverne fandt Thomas Vandsted Nielsen nødvendigt, fordi firmaet skulle sikre, at alle kundernes data ikke risikerede at blive stjålet eller tabt.

- Jeg var meget stolt, da vi havde fået 99,5 procent op at køre igen, og mange kunder opdagede ikke, at vi havde været udsat for angreb. Det vigtigste for mig var, at kunderne kunne få deres data igen.

Men en nedlukning kunne altså ikke undgås.

- Efter det andet angreb kontaktede vi politiet, og de anbefalede, at vi fik fat i et sikkerhedsfirma. Det (sikkerhedsfirmaet, red.) har så hjulpet os ekstremt meget med at få kunderne videre herfra. IT-hotellet står dog formentlig ikke til at redde, siger en brødebetynget Thomas Vandsted Nielsen.



Ifølge ham er planen for selskabet at lave en likvidering, hvor man lukker det "pænt" ned og forhåbentligt ikke ender med at skylde nogen penge.

- Jeg har bare lukket forbindelserne nu, og jeg kan ikke selv komme på mere. Jeg er ked af det og opgivende. Jeg aner ikke en skid. Det er overlevelse herfra.



Thomas Vandsted Nielsen siger slutteligt, at hvis der er noget som helst, man skal lære af det her hackerangreb, så er det sikre, at man har backupsystemer. Og mange af dem.

- Det er det ultimativt vigtigste i sådan en situation her - og én backup er ikke nok.

Ifølge CVR-registret er IT-hotellet endnu ikke under konkurs, men ifølge Thomas Vandsted Nielsen ender det højst sandsynligt med det.

OUH's systemer skal fortsat overvåges delvist manuelt som følge af angrebet, og Steen Reinholdt Sørensen regner med, at den fremtidige overvågning vil blive sikret af interne systemer i Region Syddanmark.