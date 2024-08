Danskerne nåede lige akkurat at indfri målsætningen om ni til elleve medaljer ved årets olympiske lege, da håndboldherrerne sikrede olympiadens niende danske medalje.

Og skulle man vinde guld, skulle der åbenbart være mindst et par fynske fingre i spil. Viktor Axelsen spillede den hjem solo-fynsk, mens den fynske indflydelse på håndboldsejren var til at tage og føle på.

Se her overblikket over hvilke fynboer der kommer hjem med ædelt metal og et stykke af Eiffeltårnet forenet i en medalje: