Selvom Uffe Ellemann-Jensen levede størstedelen af sit liv uden for Fyn, så var den tidligere udenrigsminister født i Haarby på Vestfyn.





Med en fortid som journalist for DR og Børsen, blev han i 1977 valgt ind i Folketinget, og her endte han med at få en fremtrædende rolle i dansk politik.





I 1982 blev Uffe Ellemann-Jensen udenrigsminister i Poul Schlüters (K) firkløverregering, og to år senere blev han formand for sit parti, Venstre.





Uffe Ellemann-Jensen bestred posten som udenrigsminister i 11 år og under Europamesterskabet i fodbold og danskernes nej til Maastricht-traktaten i 1992, ytrede han et af sine mest kendte citater:





- If you can't join them, beat them.





Efter at Danmark stemte nej til Maastricht-traktaten lykkedes det alligevel Uffe Ellemann-Jensen at få det danske EU-medlemskab i hus i kombination med fire danske forbehold.





Uffe Ellemann-Jensen døde i juni efter at en gammel kræftsygdom igen var brudt frem. Han blev 80 år gammel.