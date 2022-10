Disse ti spændende opgør i valgkampen på Fyn skal du holde øje med

Victoria Velasquez (EL) og Karsten Hønge (SF) sidder på venstrefløjens nuværende fynske mandater, men der kan blive kamp om at få et tredje, hvis stemmerne er til det.

Hvornår får vi svar?

Det hele afgøres, når danskerne stemmer 1. november ved folketingsvalget.

Når valgstederne lukker, vil resultaterne blive talt op i timerne og dagene efter, men der er kan gå uger, før en ny regering er dannet, og ministerposterne er fordelt.

Vil du allerede nu have et bud på, hvordan valgkampen kommer til at gå på Fyn, kan du læse en analyse fra TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch. Her giver han sit bud på, hvem der kommer ind, og hvem der ryger ud af Folketinget.

Du kan også tage kandidattesten og se, hvem af de fynske kandidater til folketingsvalget 2022, du er mest enig med.