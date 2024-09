Dit badevand har det elendigt - iltsvind værre end før

Og netop konsekvensen ved iltsvind er, at livet på bunden, bliver fortrængt. Det medfører at planter dør og rådner.

- Der, hvor der ingen ilt er, der frigiver havbunden svovlbrinte og det er rasende giftigt. Og så dør livet altså i det område - eller fortrækker andre steder hen.

Iltsvindet holder op, når temperaturerne falder, og blæsevejr kan hvirvle vandet rundt og blande iltholdigt overfladevand ned i det iltfattige bundvand. Men det kan ikke genoprette livet helt, siger Jens Würgler Hansen.

- Livet bliver hele tiden slået tilbage til start, og dermed bliver havmiljøet ikke sundt, fordi diversiteten forsvinder over tid. Det er kun de mest tilpassede og hårdføre organismer, der kan leve der, resten når ikke at etablere sig, før der igen er iltsvind.

Mange års genopretning

Hvis et sundt havmiljø skal genetableres, tager det mange år. Nogle dele af havmiljøet og nogle steder vil hurtigt kunne genoprettes, mens andre vil være lang tid om det.

- Trykket skal tages af havmiljøet, det skal stresses langt mindre, end det bliver i dag. Havet har ikke mulighed for at komme sig som det er nu, siger Jens Würgler Hansen.

Han kalder havet robust, og understreger, at det kan holde til en del, men det vi ser nu, er et tydeligt signal om, at det er alt for meget.

Annette Christiansen som er miljøchef i Landbrug & Fødevarer anerkendte tidligere i år overfor TV 2 Fyn, at landbruget har en del af ansvaret for at løse problemet med vandmiljøet.

- Derfor har den grønne trepart, som vi var en del af, foreslået, at der afsættes 40 milliarder kroner til en ny fond, der skal give tilskud til omlægning af landbrugsjord. Pengene skal blandt andet bruges til at udtage klimabelastende lavbundsjorde, plante skov på 250.000 hektar landbrugsjord og opkøbe jord med henblik på at reducere udledning af kvælstof.

Hun peger dog også på en række andre årsager til det iltsvind. Blandt andet vejrforhold, fjordenes opbygning, påvirkning fra nabolande og overløb af urenset spildevand med videre.