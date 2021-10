DM i kæmpegræskar med fynsk deltagelse: Hemmeligheden er hestemøg

Det blev derfor en caféejer fra Græsted, der løb med sejren, oplyser Tivoli i København, hvor der de seneste 14 år er blevet afholdt DM i Kæmpegræskar.

Tungere end forventet

For Anita Dietz fra Årslev, der er ejer af det fynske kæmpegræskar, var det en stor oplevelse at få lov at deltage i konkurrencen.