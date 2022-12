DMI advarer bilister om ekstremt glatte veje i morgentimerne

Det er slut med kulde og sne i denne omgang. Nu slår vejret om og bliver mildt, vådt og blæsende.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt mandag morgen.

- I dag er en overgangsdag, hvor varm luft trækker sig på fra sydvest. I den forbindelse vil der komme udbredt regn mange steder, og det kan især i morgen- og formiddagstimerne starte som isslag, siger han.

Isslag kan være farligt, fordi overfladerne bliver spejlglatte.

Isslag opstår, når underafkølet regn rammer jorden og straks omdannes til is. Således indkapsler regnen på meget kort tid alt, den rammer, i et jævnt lag is. Dette kan medføre ekstremt glat føre.

- Her til morgen er de første isslag-observationer allerede kommet i Syd- og Sønderjylland og helt op til Hvide Sande, siger Klaus Larsen.

Advarslen fra DMI har fået Fyns Politi til at opfordre alle bilister til at køre efter forholdene og holde god afstand i morgentrafikken.