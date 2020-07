DMI advarer: Det våde sommervejr fortsætter længe endnu 

Der er ikke mange dage tilbage af juli, men der er ingen grund til at gå og håbe på, at det varme sommervejr vender tilbage for fuld kraft i august.

Nærmest tværtimod.

Sådan lyder vurderingen fra Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Der er ikke umiddelbart udsigt til, at vi kommer op over 25 grader. I store træk kommer vi til at ligge på et interval mellem 18 og 23 grader det næste lange stykke tid og med lidt mere vind end normalt. En flot højtrykssommer med sol og skyfri himmel står i hvert fald ikke på programmet, siger han til TV 2/Fyn.

Færøsk lavtryk driller

Søndag formiddag regner det over det meste af Fyn. Klaus Larsen forklarer, at det skyldes et lavtryk fra Færøerne, som er på vej ind over Fyn.

Det vil resultere i mellem otte og ti millimeter regn på Fyn, inden det klarer op ud på eftermiddagen.

Lavtrykket fra Færøerne bevæger sig langsomt, og derfor vil vejret i den kommende tid ligne søndagens vejr, vurderer meteorologen.

- Det her vejr fortsætter, så langt frem jeg kan se i hvert fald. Når vi når hen til torsdag eller fredag i næste uge, kommer der er en kort stabilisering med tørvejr, men efter weekenden begynder det igen med nedbør.

En koldere sommer en normalt

Det er efterhånden flere uger siden, at sommersolen for alvor har vist sig over Danmark, som til gengæld har fået en hel del regn.

Ifølge Klaus Larsen er der dog ikke tale om nogen usædvanlig dansk sommer rent vejrmæssigt.

- Det er en sommer til den kølige side, men det er, fordi vi ikke har haft mange perioder, hvor vi får skubbet vind og varme op sydfra. Det er i stedet kommet fra nordvest fra Færøerne og Canada. Men fordelingen af regn og sol er meget gennemsnitlig denne sommer, forklarer meteorologen.