DMI advarer om forhøjet vandstand - sådan rammer det Fyn

En front med udbredt sne bevæger sig fredag op over landet fra sydvest. Når fronten bevæger sig op over landet, tiltager vinden og bliver jævn til hård fra øst, ved østvendte kyster op til kuling med vindstød op til hård kuling, skriver DMI torsdag.

Den kraftige østenvind giver forhøjet vandstand i Østersøen, hvor Sydfyn og Lillebælt er udsatte. Vandstanden ventes at toppe fredag aften med op til 100-120 cm mange steder. Da det også blæser kraftigt fra øst, kan det give udfordringer for de områder, der ligger eksponeret for bølgerne.

Fra fredag aften forventes forholdene at bedres sydfra med aftagende vind, plusgrader og efterhånden, som dagen skrider frem, vil det blive opholdsvejr. Herfra vil vandstanden også være faldende. Selvom mængden af nedbør ikke bliver så store de kommende dage, er jorden så mættet af vand, skriver DMI, at det alligevel kan give fornyede problemer i udsatte områder. Det kan være områder langs vandløb og søer, men også lavninger hvor vandet har samlet sig.