DMI advarer om voldsomt vejr over Fyn - meget vand på vej

Der blæser en kraftig vind ind over landet, som kun tager til i løbet af onsdagen. Den kraftige vind er forårsaget af et kraftigt lavtryk som passerer nord om Danmark hen over den sydlige del af den skandinaviske halvø.

Vinden presser vand fra Nordsøen ind mod de danske kyster og ind i de danske farvande, hvor der så bliver forhøjet vandstand. I det nordlige Lillebælt samt langs Nord- og Østfyn ventes vandstanden at komme op mellem 1,2 og 1,5 m over normal vandstand (DVR) fra tidlig torsdag til torsdag eftermiddag, skriver DMI.

Af samme grund varsler DMI de kommende 48 timer vindstød af stormstyrke og om forhøjet vandstand. Varslet om forhøjet vandstand gælder fra torsdag nat klokken 02 til 15.