DMI advarer: Tæt tåge rammer morgentrafikken

Det er med at huske reflekser og cykellygter, hvis man bevæger sig ud i morgentrafikken på cyklen onsdag morgen.

For over hele Fyn er i de tidlige morgentimer onsdag risiko for tæt tåge med sigtbarhed ned under 100 meter.

- I de foregående nætter har der været tåge mange steder i landet, stedvis også tæt tåge med sigt under 100 meter. I løbet af natten er der igen blevet dannet tåge flere steder i landet, og det kan ikke udelukkes at sigten stedvis igen når under 100 meter, og kriteriet for tæt tåge dermed opfyldes, advarer Anna Christiansson, der er meteorolog hos DMI.

Varslet gælder onsdag morgen for hele Fyn. Tågen ventes at ligge frem til omkring klokken ti onsdag formiddag.

- Og dermed også i morgentrafikken, så var opmærksom på dette, skriver meteorologen i advarslen.

Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, skriver DMI.