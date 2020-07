DMI aflyser sommeren

Mandag bliver som de foregående dage noget af en fuser, hvis man havde forventet sommertemperaturer over 25 grader.

Dagen begynder dog med fint vejr, men hen på eftermiddagstimerne trækker byger ind over landet. Særligt jyderne skal finde regntøjet frem, men det kan ikke garanteres, at et par fynboer ikke også bliver våde på vej hjem fra arbejde.

Temperaturerne vil her i starten af ugen ligge mellem 17 og 22 grader.

Det kedelige vejr fortsætter

Selvom vi ifølge kalenderen har en hel sommermåned tilbage, behøver vi ikke blæse badedyrene op og støve strandhåndklæderne af. Der er nemlig ikke meget sommervejr tilbage, mener DMI's langtidsmeteorolog Mette Zhang.

- Ifølge prognoserne er det overvejende vestenvind, der vil dominere de kommende uger. Dermed vil det vejrbillede, vi oplever for tiden, fortsætte, siger hun til DMI.

Der kan dog dukke en enkelt overraskelse eller to op, og selvom langtidsprognoserne ikke umiddelbart afslører det, kan der gemme sig nogle skjulte sommerdage.

- Ligesom i sidste weekend kan vi stadig nå at få enkelte sommerdage, hvor temperaturen overstiger 25 grader. Men hvis de kommer, vil det ofte være kortvarigt og ret lokalt, fortæller Mette Zhang til DMI.

I denne uge bliver fredag den fineste, men allerede nu punkterer Mette Zhang håbet om en meteorologisk sommerdag på over 25 grader.