DMI forudser efterårsagtigt weekendvejr med blæst og byger

Det vil blive mellem 18 og 21 grader, og der vil ikke være de store forskelle mellem landsdelene.

- Søndag vil der igen være en opfriskende vind fra vest, så den vil minde meget om fredagen. Det bliver sådan en rodebutik med en blanding af sol og skyer og enkelte byger, siger Jesper Eriksen.

Han lover mellem 17 og 21 grader søndag.

Lavtryk

Det efterårsagtige vejr skyldes ifølge DMI et lavtryksområde, der bevæger sig ind over Skandinavien vestfra og sætter gang i en længere periode med ustadigt, mere vådt og køligere vejr.

Herefter ventes et lavtryk dog at dominere vejret over Nordeuropa - formentlig i den første halvdel af august.