DMI kommer med dyster prognose for efteråret

Hvis du går og drømmer om et flot, solrigt og regnfrit efterår, er her en nedslående melding til dig.

DMI varsler nemlig et overvejende ustadigt efterår, der er noget vådere og mildere end normalt.

Det fremgår af den seneste sæsonprognose fra instituttet.

I oktober kan vi forvente lavtryk og fronter, der trækker ind over landet fra vest, og som har mild og fugtig luft med sig. Der kommer da også nogen sol, og temperaturerne vil befinde sig på omkring eller noget over normalen. Regnmængden ligger i normalen for årstiden.

I november bliver det overvejende vådt og blæsende. Også her vil temperaturerne ligge på omkring eller noget over normalen, men vi kan dog forvente, at kold luft i perioder trænger ind over landet. Vi kan desuden se frem mod mere regn end normalt for årstiden.