Sommeren er over os, men det er ikke meget sommervejr, vi mærker, og man skal være ualmindelig stædig for at iklæde sig shorts og badebukser.

Men det kan meget vel ændre sig. For ifølge DMI er der nu tendenser, der peger mod, at sidste uge af juni bliver tør og solrig.

Det kan dog vise sig at blive en kort fornøjelse. Selvom det endnu er usikre prognoser, så tyder det på, at det ustadige vejr vender tilbage, når vi rammer juli igen.