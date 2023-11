DMI: Snevejr på Fyn resten af dagen - 5 til 10 cm

Snevejret har ramt Østfyn og i løbet af de kommende timer breder det sig til resten af Fyn, og det vil forventeligt sne resten af dagen. Sådan lyder beskeden fra Erik Hansen, som er vagthavende metrolog hos DMI.

- Det vil sne mere eller mindre fra nu og til en gang ud på eftermiddagen. Det når ikke at klare op, mens det er lyst, siger han.

Han forventer, at snevejret vil give mellem 5 og 10 centimeter sne.

- Det bliver et snedækket Fyn. Der ligger allerede sne de fleste steder, siger han.

Hele Fyn er på nuværende tidspunkt mere eller mindre snedækket. Det ligger der ind til videre mindst sne på Vestfyn, hvor der lige nu er mellem 0 - 2 cm sne, oplyser metrologen.

Hvis man ikke allerede har sne i haven, kan man godt regne med at det kommer.

- Det bliver hvidt i løbet af det kommende døgn, der hvor det ikke allerede er det, siger Erik Hansen.

Temperaturerne kommer til at være omkring frysepunktet, og derfor forventer Erik Hansen, at den sne, der falder, bliver liggende. Det kommer formentlig til at udfordre trafikken.

- Man godt imødese nogle trafikale problemer hen over eftermiddagen, når folk får fri, siger metrologen.



Vejdirektoratet melder allerede nu om langsom trafik på motorvejen ved Nyborg.