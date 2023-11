DMI: Usædvanlig våd oktober 2023

Oktober 2023 blev den femte vådeste oktober siden målingernes start i 1874 og den vådeste i 25 år, det skriver DMI.

Samlet over hele måneden endte oktober på 148,1 millimeter.



– Oktober er, med en klimanormal på 83,2 millimeter nedbør, den vådeste måned i Danmark. I år ender vi tæt på 150 millimeter svarende til 80 procent over det normale niveau for oktober. Det er virkelig meget nedbør på en årstid, hvor der ikke sker ret meget fordampning, siger klimatolog Mikael Scharling.



Selvom der mangler et par måneder af året, så er det langt fra sikkert, at 2023 er færdige med at slå rekorder.

– Hvis november og december blot ender med en nogenlunde normal mængde nedbør, kan 2023 ende med at blive et rekordvådt år, siger Mikael Scharling

Oktober bød blandt andet på stormflod, der særligt gik ud over den sydlige del af Fyn.