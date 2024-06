DMI varsler: Her er der risiko for kraftig regn

Danmarks Meteorologiske Institut har netop udsendt et varsel om, at der er risiko for kraftig regn flere steder på Fyn.

Det drejer sig om Assens, Middelfart og Nordfyn, oplyser DMI i en pressemeddelelse.

Varslet gælder fra onsdag aften tirsdag 4. juni klokken 22 til onsdag 5. juni klokken otte.

- Der er risiko for kraftig regn, og der kan lokalt falde mellem 25 og 35 mm på 6 timer, lyder det fra DMI, der opfordrer til, at opmærksomheden rettes mod lavtliggende områder som kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb på grund af risikoen for oversvømmelser.

Derudover påpeger DMI, at de store vandmængder påvirker trafikken.

- Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden, lyder det.