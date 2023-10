Fra fredag til lørdag varsler DMI om forhøjet vandstand i det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt.

Varslet gælder fra fredag klokken 00:00 til lørdag klokken 00:00.

Værdierne for vandstanden i løbet af fredag og lørdag er endnu usikre, men DMI varsler for området, hvis vandstanden forventes at overstige 125 cm. De seneste prognoser peger på, at vi flere steder i området når over varslingskriteriet.



Du kan holde dig opdateret på udviklingen her.