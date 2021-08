DMI varsler torden og kraftig regn på det meste af Fyn

Temperaturen kommer til at ligge lidt over 20 grader.

Det er et lavtryk fra sydvest, der er forklaringen på tordenvejret.

Lørdag og søndag ser lige nu ud til at komme til at ligne fredagen vejrmæssigt med en del byger og mest skyet vejr samt temperaturer omkring 18 til 22 grader.

I løbet af lørdagen ventes en del byger at strømme ind over Danmark fra syd og sydvest, og stort set kun Bornholm ser ud til at kunne gå fri.

Bygerne kan også være med torden lokalt.