DMI: Voldsomt vejr i vente

Sidst på aftenen søndag er der risiko for, at bevæge sig ud i det som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kategoriserer som "voldsomt vejr".

I et varsel på blandt andet Twitter skriver DMI, at der fra omkring klokken 23.00 er risiko for tæt tåge over det meste af landet.

For Fyn gælder det for hele området, at der vil være en sigtbarhed på under 100 meter.

Varslet går frem til klokken 09.00 mandag morgen, og der vil i tidsrummet således være øget risiko for trafikuheld.

Fra sted til sted vil det være forskelligt, hvornår tågen kommer, og hvornår den letter. Desuden vil tætheden af tågen variere i løbet af natten, skriver DMI.

Rådet fra DMI er derfor, at man skal være opmærksom, og forvente en længere rejsetid end normalt.

- Så kør forsigtigt, skriver meteorolog Anna Christiansson i varslet.

