Det ramte hårdt, da den fynske sanger Hjalmer mistede sin far - den kendte og elskede musiker Kim Larsen. Det fortæller han i et længere interview med Alt for Damerne.

Her fortæller Hjalmer, hvordan han oplevede årene efter, at hans far døde i 2018. Han beskriver det som et mørke, der ramte ham, selvom han i de år var på toppen af sin karriere. Han døjede blandt andet med dødsangst, tankemylder og stress.

Først i 2022 tog han kontakt til en psykolog. Siden da er han blevet meget bevidst om sine tankemønstre og følelser.