Dødsfald præger håndboldmænds første samling efter OL

- Der er nogle ting, vi skal have vendt. Vi har haft et ret træls forløb med Kai, som skete, efter vi var kommet hjem fra OL. Nu er der kommet det med Morten også, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Ordene falder efter, at dansk håndbold har oplevet to dødsfald inden for de seneste par måneder. Fredag døde DanskHåndbolds 65-årige formand, Morten Stig Christensen, og midt i september mistede landsholdet dets afholdte holdleder gennem 18 år, Kai Johannsen.

Nikolaj Jacobsen beskriver sit forhold til Morten Stig Christensen som "venskabeligt". Landstræneren og formandens veje krydsedes mange gange gennem årene.

- Morten var ham, der ringede til mig og tilbød mig først en samtale og efterfølgende jobbet som landstræner. Vi har spillet nogle gange med hinanden og hygget os med det. Det ville vi gerne have gjort noget mere. Men det må blive en anden gang, siger Nikolaj Jacobsen.

Onsdag skal Danmark møde Norge i Herning. Søndag gælder det Sverige på udebane i Linköping.