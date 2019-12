Dødvande i forhandlinger om kviklån: Er det bankerne eller forbrugerne vi er her for?

Hvor langt skal de årlige omkostninger for et lån ned, for at man kommer de såkaldte kviklån til livs? Det er et spørgsmål, Folketingets partier har svært ved at blive enige om.

- Spørgsmålet er vel at sige - hvis ærinde er vi her for? Er man her for bankerne og finansen, eller er man her på grund af forbrugerne?

Læs også Busselskab viser kviklån til personer, der risikerer at ende i gældsspiral

Sådan udlægger det fynske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) uenighederne i de forhandlinger, der indtil for nyligt pågik mellem Regeringen og samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance.

Uenighederne drejer sig om lånenes årlige omkostninger i procent (ÅOP) og et såkaldt ÅOP-loft.

Mens Socialdemokratiet har foreslået et loft på 25 procent, har SF og Enhedslisten meldt ud, man ønsker et loft på 15 procent.

ÅOP på 759 procent er lovlig

Radikale Venstre har ikke meldt et konkret tal ud, men ønsker et højere loft en de 25 procent. Rasmus Helveg Petersen (R) køber ikke Brandeborgs præmis.

- Vi holder sådan set med forbrugerne. Det, jeg er bange for, hvis man sætter ÅOP for lavt, er, at der er nogle låneformer, som helt almindelige mennesker har brug for, der forsvinder, og som netop ikke er blodsugende, siger han til TV 2/Fyn.

De to partier kan dog sagtens enes om, at man vil af med kviklån.

- Vi kan hurtige blive enige om, at vi skal af med de her kviklån, siger Rasmus Helveg Petersen.

I Danmark har man ingen fastsat grænse for, hvor store omkostningerne må være på et lån, og i januar i år afgjorde Østre Landsret, at lån med en ÅOP på 759,79 procent var lovligt.

Læs også Ny afgørelse: 759 procents lånerente er lovlig

- Det, vi gerne vil undgå med det her forslag, er, at folk ender i en ond gældsspiral. Og i dag kan vi jo se, hvem det er. Det er mennesker, der i forvejen har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen eller unge mennesker, lyder det fra Bjørn Brandenborg.

I Regeringens forståelsespapir er et opgør med kviklånene også et af punkterne, men på grund uenighederne er det opgør altså foreløbig udskudt.

Forhandlingsmøde aflyst

Forhandlingerne begyndte i november, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S) indkaldte alle Folketingets partier til forhandlinger om lånene. Men det har vist sig sværere end som så at nå til enighed.

Læs også Regeringen varsler indgreb: Så dyrt må et lån fremover maksimalt være

Allerede efter første møde forlod Liberal Alliance forhandlingerne, og tirsdag lød det så fra erhvervsministeren, at man tager en pause fra forhandlingerne på ubestemt tid på grund af store uenigheder.

Det er uvist, hvornår der igen bliver indkaldt til forhandlinger.