Døgnrapport: Flere stoppet for at køre påvirket af stoffer

Det er generelt en god idé at holde sig fra euforiserende stoffer, og det gælder især, hvis man også har tænkt sig at sætte sig ind bag et rat og køre.

Det til trods har Fyns Politi det seneste døgn anholdt flere personer for at køre påvirket af euforiserende stoffer. Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Mandag eftermiddag kl. 14:50 standsede politiet en 36-årrig mand på Assensvej i Faaborg, som sad bag rattet på en personbil, selvom han var påvirket af stoffer.

Cirka en time efter - kl. 15:42 - var den gal igen på Reventlowsvej i Faaborg. Her standsede politiet en 30-årrig mand, som kørte i en varevogn. Manden testede i den forbindelse positiv for euforiserende stoffer.

Senere kl. 20.26 standsede politiet en 20-årrig mand på Grønløkkevej i Odense. Manden havde ikke nogen førerret, og derudover var han samtidig påvirket af euforiserende stoffer.