Dom i sag om flybrændstof: Middelfart-direktør fik betinget fængsel på fire måneder

Han blev dømt for uagtsomhed og passivitet i sagen og fire måneders betinget fængsel. Han er ikke tidligere straffet, og dommer Jens Lind lagde også vægt på, at sagen har været længe undervejs.

Men dommen slår altså også fast, at topdirektøren i hvert fald senest ved de sidste otte handler burde have gennemskuet, at der var risiko for, at russerne brugte brændstoffet til at bombe den syriske lokalbefolkning med.

Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad vidste, at det var det var det russiske forsvar, der var aftager, og det burde have vakt mistanke, at russerne pludselig ville købe flybrændstof i stedet for fuelolie, netop som man startede bombetogterne i Syrien, mente retten.

Bagmandspolitiets krav var bøder på sammenlagt 400 millioner kroner, men dommer Jens Lind oplyste, at der ikke er retspraksis på området, og at retten selv har måttet fastsætte grænser. Her har man ladet sig inspirere af den reelle fortjeneste ved handlerne.

Bagmandspolitiet mente, at bøderne burde længe sig op af domme om hvidvask.

Sagen har i mere end to år klæbet ubehageligt til den succesfulde fynske bunker-koncern, der er verdens største leverandør af fuel-olie til skibstrafikken med en omsætning på 60 milliarder kroner om året og 1500 ansatte.