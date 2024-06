En 67-årig mand fra Odense Kommune er i dag blevet idømt 12 år ubetinget fængsel ved Retten i Odense for overtrædelse for at have købt eller indsmuglet ikke mindre end 89 kilo amfetamin, 600 gram kokain og 100 kilo hash.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fyns Politi fik nys om, at den nu dømte mand var involveret i narkosmugling via fransk politi, der havde brudt krypteringen på chat-tjenesten EncroChat.

Manden modtog dommen. Yderligere fem personer er varetægtsfængslet i sagen.