Dovenskab kan koste dig kørekortet

Få nu fjernet sne og is fra bilruderne, inden I sætter jer ind i bilen og kører. Så klart er budskabet fra politiet over for TV 2 i disse dage, hvor sneen igen falder.

TV 2 var med på patrulje, da Københavns Vestegns Politi snuppede de nemlig syv forældre i at køre med så forringet sigtbarhed på grund af is på ruderne, at det udløste en sigtelse. Ifølge Claus Stoltenberg fra Københavns Vestegns Politi så kan det i de groveste tilfælde koste kørekortet, forklarer han.

På politiets Facebookside gør de også sit for at fortælle bilister, at man skal huske at fjerne is og sne fra ruderne på bilen, inden man kører afsted.