Dræbersneglene er her - sådan kommer du den til livs

Der er dog hjælp at hente, hvis du ønsker at komme de hvirvelløse dyr til livs.

Først og fremmest - en dræbersnegl er den rødbrune bandit, der hærger danske haver. Og selvom den ikke er giftig, så har den nogle ret uhygiejniske vaner. Den spiser eksempelvis dyreekskrementer og ådsler, der måtte befinde sig på dens vej.

Det betyder, at sneglens slimspor kan være befængt med E-colibakterie og berøring af sneglen derfor kan have en træls effekt på os mennesker. Derudover kaldes den dræbersnegl, fordi den er kannibal.

Herunder får du tre både indlysende, men måske også overraskende metoder til at komme sneglen til livs, så din have kan få lov at blomstre og spire i fred.