Dræbersneglene invaderer: - Man kan bare klippe den over

Den våde sommer og den milde og fugtige forår har skabt de helt perfekte og optimale betingelser for dræbersneglene. Og det betyder, at de vælter frem i øjeblikket.

- De er eksploderet i antal, lyder det fra naturvejlederen Emil Sanderhoff.

Men det er der heldigvis råd for. For mange betyder det, at salten kommer frem. Men ifølge Emil Sanderhoff, så er det ikke den bedste metode. Både fordi, at sneglen lider af det, men også fordi det er usundt for miljøet i haven, at man spreder salt.

Derfor har han to andre metoder, du kan give dig i kast med.

- Man udstyrer sig med en saks, og så kan man simpelthen bare klippe en snegl over, fortæller Emil Sanderhoff.

På den måde lider sneglen ikke, og du ændrer ikke på havens miljø. Men er du ikke så meget for at gå til den metode, så har han også en anden - du kan koge sneglen.

- Du putter bare sneglene op i en spand, og så hælder du kogende vand udover dem, så dør de med det samme, fortæller han.

Og så er det ellers bare at give sig i kast med en af metoderne.