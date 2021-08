Dreng med fransk hotdog ramt under superligakamp - nu vil OB i kontakt med ham

Der var også mødt børn op på tilskuerpladserne. Uheldigvis blev en dreng ramt under af bolden, da en Silkeborg-spiller under kampen skød langt over OB-målet.

På tv-billeder, som OB har delt på de sociale medier, kan man se, at den lyshårede dreng, der står med en fransk hotdog og en sodavand i hånden, taber sin mad på gulvet.

Du kan den uheldige fransk hotdog-episode herunder: