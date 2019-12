Drengestreger eller hadforbrydelse? - Bygninger overmalet med nazibudskaber

Steen Riewe Henriksen blev mødt af et trist syn, da han luftede sin hund ved den nu lukkede efterskole i Rantzausminde. Her havde ukendte gerningsmænd malet nazistiske budskaber på bygningerne.

- Jeg synes, det er trist, forklarer han.

Den pensionerede hundefører plejer at lufte hunden på skolens grund. Han er chokeret over, at hagekors og antisemitiske budskaber har fundet vej til en kældernedgang ved den gamle efterskole.

- Det er udtryk for et eller andet hadforhold til en befolkningsgruppe, som også findes i Danmark. Det er ikke noget, vi ellers ser her i kvarteret, forklarer Steen Riewe Henriksen, der er tidligere hundefører ved politiet.

Steen Riewe Henriksen har taget flere billeder, der dokumenterer hadefuld graffiti. Han har sendt billederne til Fyns Politi. Foto: Privat / Steen Riewe Henriksen

- Jeg synes, det er lidt skræmmende. Det viser en polarisering i samfundet, som jeg gerne var foruden, understreger den tidligere politibetjent.

Hvad er en hadforbrydelse? Gerningsmænd til hadforbrydelser anerkender ikke den udsatte gruppes grundlæggende rettigheder og værdi som mennesker. Ofte skyldes en hadforbrydelse offerets race eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering. I 2018 registrerede politiet 449 sager, som efter Rigspolitiets opfattelse kan karakteriseres som hadforbrydelser.



Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Graffitien er anmeldt til Fyns Politi.

Langt fra al graffitien har antisemtisk karaktér. Foto: Privat / Steen Riewe Henriksen

Fyns Politi har ikke ønsket at udtale sig i sagen, da der ikke er optaget en efterforskning af hærværket på den tidligere skole. Derfor er det endnu uafklaret, om grafittien er en hadforbrydelse.