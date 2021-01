Efter nytårstale: Drømmen om et sydfynsk lærerseminarium lever

I mere end 200 år var der et lærerseminarium på Sydfyn. Men i 2011 lukkede afdelingen i Skårup med den stolte tradition. Men nu har ord fra statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale skabt håb på de sydfynske kanter.

I sin tale sagde hun:

- Du kan ikke længere blive lærer i Haslev. Nu skal du til Roskilde eller Vordingborg. Du kan ikke mere gå på erhvervsskole i Maribo. Nu er det nærmeste sted Nakskov eller Nykøbing. Vi skal både have en stærk hovedstad. Velfungerende provinsbyer. Små bysamfund. Og levende landdistrikter.

- Jylland, Sjælland, Fyn og øerne kan noget andet end hovedstaden. I det nye år vil vi etablere flere muligheder for, at unge kan uddanne sig lokalt – tæt på hvor de bor og kommer fra.

- Nu er det selvfølgelig ikke besluttet, at læreruddannelsen skal hertil, men det er da klart noget af det, jeg ser og har forhåbninger om kan komme til at ske, siger Søren Kongegaard (S), der er byrådsmedlem i Svendborg Kommune og tidligere studerende på lærerseminariet i Skårup.

Søren Kongegaard husker tydeligt, da beskeden om en nedlukning af lærerseminariet kom i 2009.

- Vi startede en stor kamp for at bevare seminariet, siger Søren Kongegaard og fortsætter:

- Vi var en del studerende, der sagde, at det kunne ikke passe. Nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Vi kørte på i næsten to måneder med støttekoncerter, busture rundt på Fyn og støtte fra de nærliggende kommuner.

Men på trods af skrålende støttekoncerter, bannere og opbakning af nærliggende kommuner, så stod lærerseminariet i Skårup ikke til at redde.

- Og ja, så endte det desværre med, at seminariet måtte dreje nøglen om. Og vi blev så lukket, og de sidste af os blev så overført i 2011, siger Søren Kongegaard.

Opbakning fra Christiansborg

Det er ikke kun byrådsmedlem Søren Kongegaard, der kan se ideen i et sydfynsk lærerseminarium.

Bjørn Brandenborg, der er Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører i Folketinget, kan også se logikken i en læreruddannelse på Sydfyn.

- Det er en god idé af flere årsager. For det første så handler det om, at vi gerne vil sørge for at man kan bo, arbejde og leve i alle dele af Danmark. Men så handler det også om, at vi skal sikre, at der også i fremtiden skal være uddannet folkeskolelærer på Sydfyn, siger Bjørn Brandenborg.

En udmelding Søren Kongegaard er enig i.

- Jeg ser det som om, at der er en anden tendens nu, end der har været i mange år. Man har i lang tid centraliseret og lavet reformer, der har trukket det hele sammen. Og nu kan man måske godt se, at det hele er blevet trukket for skævt. Så det, jeg ligger i Mette Frederiksens tale, er, at der ligger en ny kurs, siger Søren Kongegaard.

Læreruddannelse i Odense

På nuværende tidspunkt er det kun i Odense, man finder et lærerseminarium på Fyn.

Men gør det uddannelsen bedre, at den ligger i Svendborg og ikke bare i Odense?

- Ja, det gør det. Det handler om at sikre, at man som studerende er i nærheden af et godt læringsmiljø, og at der er skoler i nærheden, hvor man kan komme i praktik. Hvor man kan møde virkeligheden. Sydfyn og Svendborg har rigtig meget forskellige at byde på, også når det kommer til et spændende læringsmiljø. Så det har en betydning siger Bjørn Brandenborg og fortsætter:

- Man har centraliseret. Og man har centraliseret alt for meget i Danmark i en årerække. Nu vil vi så i Socialdemokratiet gerne en anden vej. Vi vil gerne flytte uddannelserne tilbage, hvor nogle af dem har ligget.