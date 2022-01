Dronningens jubilæum: Carsten var den første fynbo, der vidste, at kongen var død

Fyens Tidende havde på det tidspunkt deadline klokken 22.30-23.00. Og den 14. januar var reporterne gået hjem, og det var derfor kun Carsten Reenberg, en redaktionschef og redaktionssekretærerne, der var tilbage på avisredaktionen.

Derfor spurgte redaktionschefen Carsten Reenberg, om han ikke ville sætte sig og overvåge de telegrammer, der kom ind, hvis nu der skulle ske noget spændende.

Hvis der kom det, vi i dag kalder "Breaking news", så ville der lyde en klokke sammen med nyheden, og alt efter, hvor vigtig en nyhed det var, jo flere klokker vil der lyde.

Og pludselig lød der indtil flere klokker fra fjernskriveren.

- Det lød som et klokkespil. Den ringede nok otte gange.

Og klokken 20.04 læste den unge pressefotografelev som formentlig den allerførste fynbo ordene:

"KONGEN ER DØD"

- Det føltes helt vildt. Jeg vidste jo godt, at det var et historisk stykke papir, jeg stod med, fortæller Carsten Reenberg nu 50 år senere.

Vi kørte som en maskine

Efter at have læst nyheden løb Carsten Reenberg ned til redaktionschefen for at fortælle, hvad der skete. Han turde ikke tage elevatoren, fordi morgendagens avis var ved at blive samlet, så han vidste godt, at det skulle gå stærkt.

Da Carsten gav det lille papir med de tre ord til redaktionschefen, piftede han så højt, så det overdøvede alt og alle.

- Han sagde bare 'så kører vi'.