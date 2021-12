Droppede karrieren som cykelrytter - nu er han blandt verdens bedste

Selvom Rasmus Lund Pedersen fik mulighed for at prøve kræfter med alt muligt andet end cykling, var kærligheden til sporten ikke væk. Så da landstræner Casper Jørgensen ringede for at spørge, om ikke Rasmus Lund Pedersen ville tilbage på banen, var der ikke tvivl.



Kort tid efter var han tilbage og køre med blandt de bedste, og det ser ud til at have givet pote for alle parter, for der er høstet medalje efter medalje til landsholdet, siden han vendte tilbage.

Fra yngste til ældste

Muligheden for at prøve et liv uden for cykelsporten har været med til at give Rasmus Lund Pedersen perspektiv på tilværelsen, mener han.

- Jeg sørger for hele tiden at have andre ting, som er med til at styrke mig som person, så hele min identitet ikke kun hænger på cykelrytteren, siger han.

Det betyder, at han bruger tid på at læse, når han er på ture i forbindelse med cyklingen. Og med 150 rejsedage om året, kan det blive til en del.