Drukner i gylle: Landmænd kæmper med regnvandet

Flere måneder med lunt og vådt vejr kan nu mærkes hos de fynske landmænd, hvor markerne er mættede og begynder at flyde over.

Det gælder blandt andet hos Martin Boe Madsen, der er landmand og svineavler i Ebberup. Siden september har han og resten af området fået, hvad der typisk svarer til et års nedbør, og flere steder må han se til, mens afgrøderne står under vand.

- Det er træls at stå og se ud over ens hvedemarker og se, at man nærmest skulle have fisk i dem i stedet for korn. Man kan ikke gøre noget som helst, siger han.

De store vandmængder betyder også, at Martin Boe Madsen ikke kan køre ud og sprede gylle på markerne. I stedet bliver den liggende i gylletankene, der efterhånden er ved at være fyldt til randen.

- Der er vi ved at nå grænsen for, hvad vi har plads til. Så vi skal snart til at finde alternativer, siger han.

Læs også Vindstød af stormstyrke: Alslinjen ramt af flere aflysninger

Må flytte tanke

Ifølge Martin Bo Madsen er der stor forskel på, hvor hurtigt tankene bliver fyldt op fra gård til gård. På gården i Ebberup producerer han selv 100 tons gylle om ugen, og det betyder, at han ofte må flytte gyllen over i andre tanke for at få plads.

- Vi flytter lidt fra den her tank en gang imellem til nogle andre tanke, hvor der er lidt mere plads. Men de begynder også at blive fyldt nu, fortæller han.

Selvom han stadig har gyllen under kontrol, kender han flere landmænd, der har måttet leje ekstra tanke og række hånden ud til naboerne for hjælp.

Fortsætter det våde vejr, frygter han også, at det kan blive dyrt for ham at håndtere.

- Det er klart, at de løsninger, vi skal til at finde, begynder at blive omkostningstunge. Nu er det jo noget med at flytte det længere væk og måske flytte det tilbage igen, siger han.

Læs også Borgere kan hente sandsække: Her stiger vandet på Fyn

Ikke udsigt til tørvejr

Årsagen til de store regnmængder skal ifølge TV 2-meterolog Per Christiansen findes i den lune og vandholdige luft, som trækker op over landet sydfra på grund af lavtrykkene.

Foreløbigt er der udsigt til 25 milimeter ekstra nedbør på de fynske marker i den kommende uge.

Om vejret vil fortsætte på den måde, kan han ikke sige med sikkerhed. Han mener dog ikke, at landmændene behøver at tage sorgerne på forskud.

- Der ligger ikke noget i sol, måne og stjerner om, at det vil ændre sig i den kommende tid. Men det kan pludselig ske, siger han.

Martin Boe Madsen tvivler selv på, at han kommer til at køre på markerne igen inden marts måned.

- Jeg tror ikke, at vi har set det sidste endnu. Jeg tror faktisk, vi kan risikere, at det bliver meget værre, hvis der kommer alt det vand her, siger han.

Indtil videre vurderer han, at omkring ti hektar skal sås om. Derfor ser han nu bare frem til, at pronogserne igen lover tørt.

- Vejret skal jo nok blive godt, vi kan bare håbe, at det bliver snart, siger han.

Læs også Grønne fingre blomstrer på Fyn: Mildt vejr sætter gang i haverne