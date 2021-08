Dryppende tirsdag: Her er risikoen for regn størst

Skyer vil dominere tirsdagen, og enkelte af dem kan være utætte.

- Glimtvis kan man da kigge lidt til solen, men der kan også være lokale byger i luften, siger meteorolog på TV 2 Vejret Sebastian Pelt.



Ingen kan være helt sikker på at gå fri fra regn, men risikoen for at blive våd er størst omkring Middelfart og Bogense.