Den nedfaldne køreledningen kan først repareres i nat, så DSB forventer først en almindelig togdrift fra søndag.

Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til TV 2.

Derfor kan der kun køre dieseltog over Storebælt mellem Odense og Korsør.

- Det gør jo, at det her kommer til at tage resten af dagen i dag, og at der kun vil være relativt få tog – og selvfølgelig togbusser, siger Tony Bispeskov.