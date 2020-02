DSB tester salgsvogne hen over Fyn

Engang kunne man købe kogte pølser, sodavand, slik, øl og magasiner i en salgsvogn i DSB's togvogne.

Men så lukkede DSB vognene i 2014, da driften af dem var en for stor udgift.

Nu kan Finans fortælle, at salgsvognen er blevet genintroduceret i en ny form, og lige nu testes ordningen på 15-18 daglige afgange med landsdækkende tog fra Fredericia, hen over Fyn og videre til København.

Samarbejde med 7-Eleven

DSB har indgået et samarbejde med kioskkæden 7-Eleven, og derfor er det nu medarbejdere fra kæden, der går rundt med et lille udvalg af varer.

I første omgang er det en lille testperiode, fortæller DSB's kommunikationschef Niels-Otto Fisker til Finans:

- Vi gennemfører lige nu et forsøg med salg i togene over Storebælt for at se, hvordan kunderne tager imod det. Og for at vurdere, om konceptet er holdbart, siger Niels-Otto Fisker.

Gav underskud sidst

Konceptet var dog ikke holdbart i 2014, må man forstå på udtalelserne til Ritzau dengang.

- Vi må erkende, at det ikke er muligt at få skabt en bæredygtig økonomi for salgsvognen - heller ikke på de lange strækninger, lød det altså dengang fra DSB i en pressemeddelelse.

Året før kunne DR fortælle, at DSB i næsten ti år havde haft et årligt underskud på mellem 86 og 115 millioner kroner på salgsvognene.

DSB har i flere år haft et samarbejde med 7-Eleven om at drive kiosker på stationer landet over.

