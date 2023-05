Dyk ned i tallene: Disse fynboer tjener mest, og her er der flest elever per skoleklasse

Generelt er det faktisk sådan, at alle fynske kommuner klarer sig godt på undersøgelsens mål for velfærd for børn og unge.

Faktisk kan Fyn bryste sig af at have kommunen med flest voksne per børn i daginstitutionerne.

Langeland har nemlig 3,40 børn per voksen i daginstitutionerne, hvilket et markant under landsgennemsnittet på 4,25.