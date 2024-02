Dyr, natur og museer er et hit i vinterferien

Det er uge 7. For mange er det lig med vinterferie. Og det har fået flere fynboer til at tage på besøg hos de fynske attraktioner.

Langelandsfortet

Hos Langelandsfortet har de for første gang i 12 år holdt åbent i vinterferien. Og det er gået over al forventning.

- Det var lidt en prøve. Men vi har kunne mærke, at folk der holder vinterferie, gerne vil have nogle attraktioner, de kan besøge – det har lidt været et problem på Langeland, siger Jens Rønholt, der er leder af entrécenteret.

Desuden har de haft besøgende gæster, der er kørt hele vejen fra Jylland for at besøge Langelandsfortet.

Naturama og Fjord&Bælt

Hos Naturama bliver gæsterne også ved med at komme forbi i vinterferien.

- Besøgstallet har været stort set det samme som sidste år. Nogle dage har det været spot on, men der var lidt færre i den første weekend af ferien nok grundet fastelavn, siger Victoria Touveneau, der er kommunikationsmedarbejder hos Naturama.

Både hos Fjord&Bælt og Naturama har der været et udbud af forskellige kreati-ve aktiviteter.

- På Naturama har det været et hit, når der er blevet dissekeret dyr. Og så har vi haft et 'sneak peak' på en kommende udstilling, der handler om ’Den eventyrlige have’.

Man kan opleve udstillingen fra den 9. marts, og den handler om biodiversitet i egen have.

Odense Zoo

I forhold til sidste vinterferie er Odense Zoos budget for gæster til gengæld noget bagud.

Ud af deres budget på 16.600 gæster har de ramt 12.300 gæster. Sidste år havde de samme budget i vinterferien, men her nåede de op på 20.000 gæster.

Direktør fra Odense Zoo Bjarne Klausen fortæller, at det har været en vinterferie, der har peget i lidt forskellige retninger.

- Der har været oversvømmelser i dele af haven. Men der har også være vilde dyreoplevelser. En odder, der kom løbende gennem åen og så vores tigere, der begyndte at parre sig, siger han.

Især har vejret også haft en påvirkning på besøgstallet. Men der har alligevel været gæster forbi, der ville opleve de unikke dyreseværdighederne.

- Vi har set folk, der har stået med blikket rettet stift mod åen – nok for at få øje på odderen, siger Bjarne Klausen.