Dyrebørn dumpet i bidende vinterkulde: - Vi ser det hver uge

Det er dog lykkes at redde alle de dyr, som er blevet fundet denne vinter.

- Vi har ikke haft nogen, som vi ikke har fundet i tide. De er alle sammen kommet ind i varmen og har fået det, de har brug for, siger hun.

Det er dog ikke altid, at det ender godt. Internatlederen fortæller, at der i sommer var en sag med 12-15 marsvin, som blev fundet i en papkasse, hvor omkring halvdelen af dem var døde af overophedning og dehydrering, da de blev fundet.

- Uanset om det er meget koldt eller meget varmt, så er det ikke en løsning at dumpe dyr. Man kan ikke være sikker på, at dyret bliver fundet i tide. Jeg mener, et eller andet sted, at det er at fraskrive sig ansvaret for dyret, siger hun.

Hun tilføjer, at det i udgangspunkt koster et indleveringsgebyr at aflevere dyr hos internatet. Fyns Internat tager dog også mange dyr som "socialsager" igennem telefon 1812, som er Dyrenes Beskyttelses vagtcentral.