Dyrenes Beskyttelse kimes ned: Enlige sæler på land er ikke nød

- Mange nyder at kunne tage en tur på stranden, og her ser de måske en sæl ligge alene i vandkanten. Det er de fleste mennesker ikke vant til, så de tror, at sælerne er i nød, siger Michael Carlsen, Biolog ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelse.



Men de enlige sæler er sjældent i nød. Derfor er der ikke grund til at tilkalde hjælp. For der er en hel naturlig forklaring på, hvorfor sæler og sælunger ligger alene på stranden.

- Det er primært gråsæler, vi har liggende på strandene nu, og det er, fordi pelsen ikke kan holde til at være ude i vandet hele tiden, siger Christina Kaas Nordholt Andersen, Fjord og Bælt i Kerteminde.

Derfor lægger sælunger sig tit på stranden, mens mor fanger mad. Der kan de godt ligge nogle timer, før hun kommer tilbage.

Utrygge sæler bider

Udover ikke at ringe til Dyrenes Beskyttelse, når man ser en sæl, er der også andre ting, man skal være opmærksom på, når man støder på en enlige sæler i naturen.

- Det er vilde dyr, og der skal man altid holde god afstand. Både til ungerne, men også de voksne, siger Christina Kaas Nordholt Andersen.

Sæler kan nemlig godt blive utrygge, hvis man kommer for tæt på. Og den måde, de viser det på, er ved at bide. Og det kan være farligt at blive bidt af en sæl, da deres spyt indeholder farlige bakterier.

Men afstanden er ikke kun for menneskers sikkerhed.