Dyrere benzin giver øget kørselsfradrag til næste år

Derudover stiger satsen for kørsel på over 120 kilometer fra 0,95 kroner per kilometer til 0,99 kroner.

I forhold til befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil satsen for de første 20.000 kilometer stige fra 3,44 kroner per kilometer til 3,51 kroner.

Og ved kørsel over 120 kilometer stiger satsen fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Benzinprisen forventes at blive dyrere

Baggrunden for de højere satser er, at den i forvejen høje benzinpris ventes at stige yderligere i 2022.

- Selvom bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning, forklarer Jane Bolander, formand for Skatterådet.

- Derudover forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige. De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning, siger hun i pressemeddelelsen.

De stigende udgifter dækker blandt andet over udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.